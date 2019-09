Cote d'Ivoire: Grand meeting Pdci-Rda le 19 octobre à Yamoussoukro - Toumodi sonne la mobilisation

C'est en ordre de bataille avec une mobilisation exemplaire dans la cour de la maison du parti à Toumodi que les femmes de l'Ufpdci, conduites par Djamala Thérèse et les jeunes de la Jpdci urbaine conduits par le Coordonnateur Kouassi Fulgence, ont répondu au round des « Rencontres du militant », initié par le permanent de la délégation communale, Ange Félix N'Dakpri.

Par cette mobilisation, jeunes et femmes du parti doyen sonnent la révolte de la mobilisation pour le meeting géant du 19 octobre prochain. Le top départ de l'engagement militant fut donné par la dame de fer, la présidente Ufpdci urbaine, Thérèse Djamala, qui a présenté la structure qu'elle dirige, avec ses 35 membres du bureau, ses 14 sections de 20 membres chacune, ses 92 sous sections de 10 membres chacune. Ce commando présenté, elle indiquera « Chères sœurs, soyons rassurées, car notre parti est assis sur un socle solide. Travaillons donc, chères militantes, notre récompense sera au bout de notre effort de chaque jour au service du Pdci-Rda et cette récompense sera l'accession de notre parti, le Pdci-Rda, aux affaires en 2020. C'est pourquoi, monsieur le délégué, transmettez au président Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda, le soutien et l'engagement des femmes de Toumodi..» Tout comme elle, le Coordonnateur Jpdci urbaine, Kouassi Fulgence, a fait connaitre sa structure composée de 14 sections et 104 comités de base pour un personnel politique de 1028 militants.

Fulgence Kouassi s'est adressé à sa jeunesse « Chers jeunes, nous sommes là pour faire appel pour dire l'heure n'est plus à l'amusement, l'heure n'est plus au pleurnichement. Nous devons être plus que déterminés. Suivons l'exemple de la jeunesse du Fpi, avec courage, ils bravent tous les obstacles. Alors nous devons nous mobiliser, commencer à travailler, à sensibiliser, à recruter ; nous avons le dos au mur, nous n'avons plus le choix que de reconquérir le pouvoir d'Etat en octobre 2020 pour le bonheur des Ivoiriens… » Invité spécial, Guina Hermann, Secrétaire général adjoint du bureau national de la Jpdci, membre du Bureau politique, au nom du président Valentin Kouassi, a livré cet important message aux jeunes « Oui, nous devons nous lever et cela commence déjà le 19 octobre 2019, tout près de vous ici, à moins de 10 minutes, Yamoussoukro. Jeunes de Toumodi, c'est un défi, c'est un défi que nous devons relever avec la manière. Il faut que nous le démontrions au « rassemblement des orpailleurs clandestins ». Au nom du délégué communal, N'dri Kouadio Pierre Narcisse, le permanent, N'Dakpri Ange Félix, a lancé le message de la mobilisation de tous les militants pour relever le défi de la grande mobilisation pour le giga meeting du 19 octobre prochain.

Le faisant, il a fait connaitre la matrice d'actions de la délégation qui se résume en cinq points et indiqué le sens de ce rendez-vous du militant initié. « Cette rencontre de militants initiée est une plateforme, c'est une tribune, un espace où nous sommes censés nous parler poliment, ce n'est pas une tribune pour critiquer négativement les autres ni s'injurier entre nous. Mais une tribune pour progresser, avancer, échanger les informations, pour sensibiliser, motiver et encourager chacun de nous à tenir bon... »