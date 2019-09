Soudan: Hamdouk affirme la poursuite de la réalisation des objectifs de la révolution

New York, 27 septembre 2019 (SUNA) - Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a réaffirmé la détermination du Soudan d'aller en avant dans la réalisation des objectifs de la révolution et à traduire ses rêves légitimes fermement sur le terrain, afin que le Soudan retrouve sa place naturelle convient aux civilisations de ses peuples et à son histoire glorieuse au cours des trois prochaines années.

Il a dit dans son discours devant la 74e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unis à New York "Nous adressons la communauté internationale et tous les États membres des Nations Unies avec un esprit ouvert et vif pour participer à la création d'un nouveau monde de prospérité, de paix et d'amour entre tous les peuples ».

Le Premier ministre a ajouté: "Je me présente devant vous aujourd'hui, représentant la volonté de mon peuple paternel, fier de le vivre avec lui qu'il avance avec confiance vers l'avenir, ami et partenaire égal de tous les peuples du monde épris de paix, il inaugure une nouvelle ère différente de l'approche de 30 dernières années dans les relations entre le Soudan et les pays du monde, dans laquelle le Soudan tend les mains de l'amitié à ses voisins de la région et à tous les pays du monde, guidés par les valeurs de l'humanité et le legs de la sagesse soudanais.

Il a affirmé la détermination et l'attachement du Soudan aux principes du droit international et aux conventions relatives aux droits de l'homme, ainsi que les efforts visant à éliminer la discrimination, l'exploitation, les injustices et les inégalités, en réaffirmant sa détermination à participer activement à la consolidation et au développement de ces chartes et pactes.

Il a également réaffirmé l'engagement du Soudan à l'égard de toutes les chartes et traités internationaux et diplomatiques de bon voisinage et de respect des principes fondamentaux d'amitié et de coopération entre les peuples: valeurs de respect de la souveraineté, d'indépendance et de non-ingérence dans les affaires des autres pays, en affirmant également l'engagement de principe à contribuer activement au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Il a ajouté «Dans le Gouvernement de transition, nous estimons que les relations entre les nations devraient être fondées sur la défense des intérêts communs et la coopération positive dans l'intérêt des peuple et notre monde, avec ses richesses, ses richesses et ses ressources, nous permet à tous de vivre dans la prospérité, le bien-être et la paix.

Dans son discours, Hamdouk a salué les femmes et les jeunes du Soudan et a rendu un hommage particulier à la femme soudanaise qui a présenté un tableau d'une valeur rare avec sa participation active au mouvement de la révolution soudanaise.

Il a affirmé l'engagement de son gouvernement à mettre fin à toutes les formes de discrimination institutionnelle et sociale à l'égard des femmes pendant la période de transition, afin de renforcer son rôle dominant et naturel dans la société et les jeunes des deux sexes, qui constituent la grande majorité du peuple soudanais, qui ont été les plus touchés par l'effondrement total du Soudan au cours des trois décennies, ont été poussés à l'abandon par la migration non réglementée à la recherche de moyens de salut et forcés de participer aux guerres civiles, il est le temps pour elle de se terminer. Ce sont les jeunes femmes et les jeunes soudanais qui ont fait cette révolution et ceux qui feront l'avenir qu'ils désiraient et le façonneront à leur guise, et l'Etat ne fera que les aider.