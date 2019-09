Soudan: Hamdouk - Nous cherchons à placer le Soudan dans une position avancée

New York, 27 Sept. 2019 (SUNA) - Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a affirmé les efforts du gouvernement soudanais au cours de la période de transition pour placer le Soudan dans une position avancé sur la voie des objectifs de développement durable en 2030. Il a réitéré, dans son discours deavnt la 74e session de l'Assemblée.

L'Assemblée générale des Nations Unies à New York l'appui du Soudan au contenus du slogan représentant «l'Éradication de la pauvreté, la fourniture d'une éducation de qualité et la lutte contre le changement climatique», en lançant un processus de développement national global visant à renforcer la gouvernance économique, et la lutte contre la corruption et à respecter les normes de transparence et d'intégrité, ainsi que de bonne planification et de bonne gestion des ressources variés de manière à atteindre l'autosuffisance pour les Soudanais et permet l'échange positif des partenariats intelligents avec les pays de la région et du monde.

Il a mis l'accent sur l'intérêt direct de développer et de soutenir les services de santé et d'éducation, la fourniture d'eau potable et d'autres services sociaux, considérés non seulement comme des services et des devoirs de l'État soudanais à l'égard de ses citoyens, mais également comme un investissement pour la nation soudanaise dans son avenir et son cadre humain productif, ainsi que pour ses enfants et ses jeunes.

Il a dit «Pour relever ces défis, la communauté internationale doit apporter son aide, en particulier à la prochaine courte période» en ajoutant « dans ce contexte, nous considérons que l'obstacle de l'accumulation de dette extérieure sur l'État soudanais, dont l'impact négatif a exacerbé les politiques de l'ancien régime, sa négligence à l'égard de ses obligations internationales et sa corruption dans le traitement des ressources intérieures et des diverses parties, doivent être traités de manière urgente dans son contexte international global en ajoutant que le gouvernement civil soudanais, qui a venu par une révolution glorieuse à laquelle tous les Soudanais et tous les Soudanais ont participé, ne permettra pas, malgré tous les défis, de prendre à personne de prendre du retard dans la locomotive de développement lancé par la révolution. "