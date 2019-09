Soudan: Hamdok nos défis sont d'arrêter la guerre et de restaurer la paix

New York — Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a décrit les défis auxquels le gouvernement civil de transition était confronté, en particulier la cessation de la guerre et l'instauration d'une paix juste, globale et durable.

Dans son allocution à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York lors de sa 74ème session, il a déclaré: "Nous sommes pleinement conscients que pour y parvenir, il faut parvenir à la justice dans son sens le plus large, s'attaquer aux causes profondes des problèmes et s'attaquer aux causes qui ont conduit à la guerre, à la marginalisation économique et à la discrimination culturelle, ethnique et religieuse". En outre, il est nécessaire de développer le tissu social, de promouvoir la coexistence pacifique et d'instaurer une culture de la paix et de la tolérance entre toutes les composantes du peuple soudanais. "

"Nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie en édifiant un État de droit, un état de citoyenneté, un État de développement équilibré, un État de protection des droits, de la sécurité et du bien-être des Soudanais dans leurs pays et dans le monde, ainsi que de remédier au problème des personnes déplacées et des réfugiés et de les indemniser comme il se doit," a indiqué Dr. Hamdouk.

Il a souligné que la réhabilitation des moyens de subsistance et des moyens de subsistance sûrs dans les zones touchées et la garantie d'une vie digne constitueraient l'un des atouts et des moyens les plus importants pour instaurer la paix au Soudan. Cela contribuera à consolider une paix durable et à créer un environnement propice à la croissance, à l'interaction, au mélange et à la prospérité des cultures soudanaises.