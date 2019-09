Cote d'Ivoire: Journée internationale de l'Accès à l'information - Le ministre Sidi Touré appelle à la mobilisation de tous

Adoptée en 2015 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), lors de la 197ème session de son Conseil exécutif, en France, la Journée internationale de l'Accès universel à l'Information sera célébrée ce 28 septembre en Côte d'Ivoire.A cette occasion, Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias a livré le message du Gouvernement.

La célébration de cette 4e édition en Côte d'Ivoire, qui est dédiée à la promotion du droit d'accès à l'information et veut attirer l'attention du monde entier sur l'importance de l'information pour tous, vise, selon Sidi Touré, « à amener les décideurs publics en particulier et les citoyens en général à mieux connaître et comprendre le droit à l'information en tant que droit fondamental de la personne humaine ; comme consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dispose que le droit fondamental à la liberté d'expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

Et de poursuivre que défini comme tel, le droit d'accès à l'information apparaît comme le facteur essentiel pour la facilitation de tous les autres droits. C'est pourquoi, la quête d'une plus grande transparence s'impose dans la gouvernance d'un monde de plus en plus globalisé. « A l'instar de 22 pays africains, notre pays peut à juste titre s'enorgueillir d'être parmi les premiers qui ont pris les mesures les plus significatives pour la promotion de ce droit cardinal.

Il s'agit premièrement de l'adoption de la Loi N°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public, qui a été suivie du décret N°2014 /462 du 06 août 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (CAIDP).

Il s'agit surtout de la reconnaissance de ce droit par la loi n°2016 du 08 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, laquelle, en son article 18, stipule que " les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics" », indique Sidi Touré pour qui cette vision du Gouvernement a permis au pays d'adhérer à de nombreux mécanismes internationaux de promotion de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion de l'Etat par l'ouverture aux citoyens des données publiques. « Des efforts sont encore à faire, à travers des actions de vulgarisation et d'explication sur l'ensemble du territoire national.

Ces actions contribueront à faire connaître davantage le dispositif légal d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics.

Et le Gouvernement entend poursuivre les efforts en vue de surmonter les obstacles culturels et administratifs, véritables freins à la pleine effectivité de ce droit dont doit disposer tout citoyen », poursuit le premier responsable de la Communication et des Médias qui, en conclusion de son adresse à la nation, appelle tous les acteurs à conjuguer les efforts pour que l'accès à l'information devienne un droit effectif pour tous.