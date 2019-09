Angola: Construction d'un barrage-réservoir à cunene

Ondjiva (Angola) — Un barrage-réservoir sera construit, dès octobre 2019, dans la localité de Calucuve, province de Cunene, dans le cadre des projets structurants visant à combattre la sécheresse qui sévit dans cette région du sud de l'Angola depuis 2018.

Cet ouvrage d'ingénierie, qui aura une hauteur de 19 mètres, est l'un des deux barrages-réservoirs dont la construction a été approuvée par le gouvernement angolais, a fait savoir vendredi à l'Angop le vice-gouverneur provincial, Edio Gentil José.

Le barrage, dont la longueur sera de 1.829 mètres et la largeur de 100 mètres, aura un profil de mille ans de décharge et será bâti par le consortium "Omatapalo/Mota Engil" et les entreprises sinohidro GHCB et CRBC, a précisé le vice-gouverneur aux Services techniques et aux Infrastructures.

"Pour le moment, ces entreprises n'attendent plus que la signature des contrats et la pose de la première pierre, qui auront lieu tout au plus en octobre. A présent, le ministre procède à la sélection des superviseurs", a-t-il expliqué à Ondjiva, chef-lieu de cette province.