Khartoum — Les Forces du Soutien Rapide (FSR) ont déjoué du 22 au 25 septembre une tentative de faire passer en fraude deux mille barils de carburant et mille téléphones portables le long de la frontière avec le Tchad. Elle a également réussi à saisir une grande quantité de crèmes non autorisées et de produits de contrebande à distribuer au Soudan.

M. Norain Abdalghafar leader du Parti de Future Démocrate (PFD) a loué le rôle des FSR dans la protection de l'économie nationale, la lutte contre la contrebande, la protection des frontières et la prévention du crime transnational. S'exprimant sur le saisi du FSR de véhicules portant en contrebande de carburant et de farine, il a souligné que les FSR sont actuellement le seul organe capable de prévenir les opérations de contrebande, de contrôler et de surveiller la frontière.

M. Hisham Nourain, leader des Forces Populaires pour les Droits et la Démocratie (FPDD) a déclaré que les FSR avaient joué un rôle important dans la lutte contre le trafic illicite et la prévention du sabotage de l'économie par des contrebandiers le long des frontières avec les pays voisins.