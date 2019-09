Soudan: Hamdouk appelle à ne pas punir le peuple soudanais pour la culpabilité de l'ancien régime

New York — Le Premier ministre Abdullah Hamdoul a appelé les États-Unis d'Amérique à retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme et à ne pas continuer à punir le peuple soudanais des fautes d'un régime dont le peuple a été la première victime et l'acteur principal qui a renversé et débarrassé le monde de ses maux.

Dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 74e session, le Premier ministre a déclaré que le peuple soudanais n'était ni un parrain ni un partisan du terrorisme, mais que c'était le régime, indiquant que ces sanctions infligeaient au peuple soudanais diverses souffrances. .

Hamdouk a déclaré que la glorieuse révolution du peuple soudanais avait tourné la page d'une époque sombre d'isolement international et régional, dont l'État soudanais a hérité d'une longue liste de sanctions internationales, notamment la présence du Soudan sur la liste des États qui parrainent le terrorisme.

M. Hamdouk a souligné la nécessité de répondre rapidement à cette demande juste et de soutenir sa mise en œuvre urgente afin de permettre au gouvernement d'accélérer les étapes de la reconstruction et du développement au Soudan et d'éradiquer les effets des trois décennies sombres du labyrinthe dans lequel le Soudan était sous l'autorité de l'ancien régime.