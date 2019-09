Angola: Les compagnies d'assurance constituent le pilier du financement à l'économie

Luanda — Le secteur des assurances et des fonds de pension, avec un actif total de 3 milliards USD et 286 millions USD, pourrait jouer un rôle important dans le financement de l'économie angolaise à moyen et long termes, a déclaré vendredi le secrétaire aux Finances et au Trésor, Vera Daves.

Les données du secteur de 2018 indiquent que les primes d'assurance s'élèvent à 500 millions USD et que le total des actifs du marché de l'assurance se situe entre 1 milliard 86 millions USD, tandis que les actifs des fonds de pension sont proches de deux milliards 200 millions de dollars.

Selon Vera Daves, lors du forum célébrant le 21e anniversaire de l'Agence de réglementation et surveillance des assurances (ARSEG), qui s'est commémoré le 27 septembre, le marché affiche une forte croissance justifiant l'existence de 28 assureurs agréés, huit entités gestionnaires de fonds de pension, 45 maisons de courtage, 30 agents collectifs et 932 agents individuels.

S'agissant des défis du secteur des assurances, il a parlé de la création prochaine du réassureur national et de l'introduction de normes internationales d'information financière dans le pays, ainsi que de l'augmentation de la littératie financière dans les établissements secondaires et universitaires.

Vera Daves a affirmé qu'avant la création de l'ARSEG, le taux de prêt de l'assurance sur le marché international de la réassurance s'élevait à 50%, mais actuellement, il se situe à 30% en vertu des actions de sensibilisation du marché visant à accroître les opérations de coassurance.

L'Arseg, créée sur le décret présidentiel n ° 141/13 du 27 septembre 2007, est un organisme spécialisé dans la réglementation, la supervision et le suivi des activités d'assurance, de réassurance, de fonds de pension et d'intermédiation en assurance et réassurance en Angola.