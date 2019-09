Congo-Brazzaville: Secteur privé - Les PME vont bénéficier des subventions de l'État congolais

Une mission de supervision de la Banque mondiale, conduite par son expert principal, Lorenzo Bertolini, a séjourné à Brazzaville, pour aider le gouvernement à lancer l'opération dans le délai.

Au cours d'une séance de travail avec la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), Yvonne Adélaïde Mougany, le 27 septembre, la délégation de la Banque mondiale a rappelé le but de sa mission et les prochaines étapes.

L'institution de Bretton Woods finance au Congo un Projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité (Padec), lancé en juin dernier.

Selon le coordonnateur de ce projet, Benoît Ngayou, les opérateurs de la Banque mondiale sont donc venus pour impulser l'initiative.

« Il y aura prochainement un atelier de lancement avec le concours de la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur privé. Nous allons aussi examiner la question avec les structures sous-tutelle en vue d'affiner la réflexion telle que proposée au niveau des opérateurs de la Banque mondiale », a signifié Benoît Ngayou, ajoutant que la décision de démarrage incombe aux autorités congolaises.

Financé à hauteur de près de quatorze milliards francs CFA, le Padec est prévu pour une durée de quatre ans. Celui-ci repose sur deux composantes : l'amélioration du climat des affaires à travers un comité interministériel et l'appui aux PME grâce aux deux instruments, à savoir le plan d'affaires et le fonds d'appui au développement des entreprises.

Enfin, les localités pilotes de l'exécution du Padec sont notamment Pointe-Noire, Brazzaville et Ouesso. D'après les informations, ce corridor de croissance abrite les plus grandes agglomérations du pays, où l'essentiel de l'activité économique est localisée avec des effets d'entraînement sur les départements de la Likouala, la Cuvette ouest et la Lékoumou.