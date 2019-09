Soudan: La révolte du peuple soudanais a restauré les valeurs de la coexistence humaine

New York, 27Sept (SUNA) - Le Premier ministre Abdullah Hamdouk a déclaré que la révolution du peuple soudanais avait reconstruit et restauré les valeurs de la coexistence humaine et de la cohésion sociale, et elle a clôturé trois décennies odieuses d'oppression, de suppression, de discrimination et de guerre entre ses filles et ses fils.

Dans son discours vendredi soir aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, il a déclaré que, depuis décembre dernier, les filles et les fils du peuple soudanais étaient confrontés au courage sans précédent l'un des régimes les plus vicieux de l'oppression et du terrorisme dans l'histoire du monde, isolés de toute arme, mais leur engagement en faveur de leur révolution pacifique , leur unité et leur détermination a atteindre à la banque du futur.

"Si la grande révolution française a adopté le slogan de la liberté de fraternité, l'égalité est un objectif de la libération des peuples depuis le XVIIIe siècle. La révolution du peuple soudanais du XXIe siècle est venue et a lancé le slogan de la liberté, la paix et la justice, comme si elle renouvelait les principes de cette grande révolution et libérait le peuple soudanais des restrictions, la répression pour restaurer sa patrie et à contribuer avec les peuples du monde à édifier un monde heureux.

M. Hamdouk a déclaré que le soutien direct de la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Assemblée générale des Nations unies, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union européenne et la troïka (États-Unis, Royaume-Uni et Norvège), ainsi que des frères en Éthiopie, en Égypte, au Sud-Soudan, au Tchad, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis a contribué à rendre possible la victoire de la révolution du peuple soudanais.