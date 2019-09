Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités des ressources humaines d'entreprise - La Chambre de commerce conclut un accord avec le Cesag

Le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag), basé à Dakar, vient de renforcer ses liens avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) qui, rappelons-le, a participé, avec plusieurs autres institutions consulaires africaines, à sa mise en place.

En effet, une convention de partenariat a été conclue, le 21 septembre, à l'hôtel Ivotel, à Abidjan-Plateau, entre les deux institutions.

L'objectif de cette convention, comme l'a expliqué le directeur général du Cesag, le Pr Serge Auguste Bayala, est le renforcement des capacités des ressources humaines des entreprises privées comme publiques membres de la Chambre de commerce. Pour sa part, Faman Touré, président de la Cci-CI, a rappelé la mission de sa structure, expliquant son engagement dans cette convention.

« Les chambres de commerce ont pour mission d'appuyer les entreprises, de créer les conditions de leur épanouissement.

A ce titre, la formation et le renforcement des capacités nous apparaissent essentiels et on sait tous la grande maîtrise du Cesag de plusieurs sujets dans différentes filières.

Plusieurs cadres d'entreprises ivoiriennes ont été formés par le Cesag, mais nous avons opté pour mettre en place ce cadre de coopération afin que l'action du centre puisse aller plus loin et toucher plus de personnes », a-t-il expliqué.