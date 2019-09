Angola: Le pays avec un cardiologue pour plus de 200 000 habitants

Luanda — L'Angola ne compte que 130 cardiologues nationaux pour une population de plus de 25 millions d'habitants, chiffre que les autorités jugent insuffisant pour répondre à la demande.

Le ratio actuel est d'un cardiologue pour plus de 200 000 habitants dans un pays comptant 25 millions 789 000 habitants, selon les données du recensement de la population de 2014.

Les données de la Société angolaise des maladies cardiovasculaires indiquent que 20% des adultes en Angola sont hypertendus et que plus de 50% ne sont pas au courant de leur état de santé.

L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse dont les symptômes mettent souvent du temps à apparaître. Il est donc important que les personnes effectuent un examen de routine pour identifier tout trouble.

Luanda est la province qui compte le plus grand nombre de cardiologues. Les chiffres de l'Angola sont très proches de ceux de certains autres pays d'Afrique australe, le désavantage étant que le pays compte moins de professionnels pour s'occuper des malades. La moyenne pour l'Afrique australe est de 20% de la population adulte hypertendue et moins de 7% des personnes considérées comme hypertendues sous traitement sont sous contrôle, étant la région du continent où cette pathologie progresse le plus avec moins de succès dans le contrôle. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime que d'ici 2030, les maladies cardiovasculaires seront responsables de la mort d'environ 23,6 millions de personnes dans le monde.

Le président de la Société angolaise des maladies cardiovasculaires, Gade Miguel, a affirmé que ces données démontraient le besoin croissant de spécialistes dans ce domaine.

Selon les statistiques mondiales, souligne le spécialiste en chirurgie cardiaque, qui n'a pas fourni des données détaillées sur les patients atteints de cette maladie, il y a un taux élevé de décès par accident cardiovasculaire.

Il souligne également la nécessité d'adopter des modes de vie sains afin de réduire à la fois la morbidité et la mortalité.

L'académicien indique que traiter le problème cardiaque est coûteux et extrêmement complexe et nécessite des infrastructures et du personnel différencié.

"Aujourd'hui, ce traitement est effectué dans le cadre de partenariats public-privé entre le ministère de la Santé et des institutions déjà dotées d'infrastructures, ce qui implique des coûts élevés pour l'État", a-t-il ajouté.

Gade Miguel, qui s'adressait à la presse en marge de la Journée de cardiologie promue par la clinique Girassol, dans le cadre de la Journée mondiale du cœur, a cité comme exemple le travail développé par cette institution de santé, dont les données font état de trois mille enfants opérés.