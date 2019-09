Angola: Le Chef de l'Etat salue l'engagement du prince Harry dans le déminage

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé vendredi l'espoir que le prince Harry ait renouvelé son engagement en faveur du déminage de tous les pays d'ici 2025, poursuivant ainsi le travail idéalisé par sa mère, la princesse Diana, en 1997.

Dans un message, à l'occasion de la visite du prince Harry, le Chef de l'État angolais souligne que la présence de Son Altesse Royale le Duc de Sussex en Angola, cette semaine, témoigne bien de "l'esprit d'optimisme qui nourrit aujourd'hui le peuple angolais".

Il rappelle qu'il ya des années, en 1997, une princesse britannique a été confrontée à la tyrannie d'une arme diabolique qui bouleverse la vie de millions de personnes dans le monde.

Dans ce contexte, le Président angolais estime que le prince Harry a lancé un engagement renouvelé en faveur du déminage, non seulement pour des impératifs humanitaires, mais également pour le bien-être et la conservation de la planète entière.

"L'Angola est profondément reconnaissant à sa mère, Diana, princesse de Galles, pour sa détermination à porter à l'attention du monde entier les souffrances des civils angolais dévastés par la mine en 1997", indique le message présidentiel.

Pour la Président, les images de la princesse Diana réconfortant les enfants amputés - «victimes innocentes de l'effet cruel et aveugle des mines antipersonnel» - ont ébranlé la conscience du monde et galvanisé le soutien international pour interdire à jamais de tels artefacts.

«Suivant ses traces à Huambo, la deuxième plus grande ville d'Angola, le duc a immédiatement annoncé de quelle manière le déminage contribue à transformer l'Angola», affirme-t-il.

João Lourenço fait remarquer que, contrairement à sa mère, qui devait porter une visière et un gilet de protection tout en étant escortée par les panneaux de danger des mines, son fils était aujourd'hui à l'aise de marcher sur une route pavée.

L'homme d'État angolais se félicite du fait que les enfants présents dans cette rue pour saluer le duc sont maintenant libres d'aller à l'école et de jouer en toute sécurité - «un droit humain fondamental qui a été refusé à beaucoup de leurs parents».

Il reconnaît que des organisations caritatives britanniques, telles que le HALO Trust, «généreusement» financées par les contribuables britanniques et le Gouvernement des États-Unis, ont aidé des centaines de milliers d'Angolais à reconstruire leur vie après la guerre.

«Le déminage a permis de rouvrir les principaux chemins de fer et routes, reliant les capitales provinciales et permettant aux populations d'accéder en toute sécurité aux écoles, aux hôpitaux et à un sol fertile», reconnaît-il.

Engagement envers le traité d'interdiction des mines antipersonnel Dans son message, le Président a assuré que l'Angola, en tant que pays signataire du Traité d'interdiction des mines antipersonnel, était déterminé à achever les 1 220 champs de mines restants afin de respecter l'échéance de 2025 convenue par la communauté internationale.

Il note que cela profitera non seulement aux citoyens angolais, car le pays abrite certaines des zones de conservation les plus importantes au monde, indiquant que le sud-est de l'Angola contient les sources du "spectaculaire" delta d'Okavango, "qui abrite certains des plus diverses espèces de mammifères d'Afrique ».

"Cependant, 17 ans après la fin de la guerre, de vastes zones de cette région sont toujours impraticables pour la population locale et la faune en raison de la présence de mines", reconnaît-il.

Selon le Chef de l'Etat, le Gouvernement angolais a annoncé en juin dernier un investissement de 20 millions de dollars pour le déminage dans la région afin d'assurer la conservation de cette artère vitale qui alimente la biodiversité de l'Afrique australe.

Cette valeur, explique-t-il, fait partie des ressources qui permettront à HALO Trust de nettoyer 153 champs de mines afin de protéger la flore et la faune "précieuses" et de constituer un refuge pour la faune menacée, qui réapparaît depuis la fin de la guerre civile en 2002.

Le déminage des bassins versants d'Okavango, selon le Président, ouvre également la voie à la conservation et au développement économique et fournira des emplois et un meilleur niveau de vie à la population locale. Le tourisme Le Chef de l'État rappelle que le Forum économique mondial prédit que le pays pourrait figurer parmi les 10 destinations touristiques à la croissance la plus rapide au monde.

Cependant, il admet que les touristes étrangers ne considèrent toujours pas l'Angola comme une destination touristique de safari.

João Lourenço assure toutefois qu'au-delà des centaines de kilomètres de plages préservées et de la "splendide" architecture coloniale, le pays constitue un véritable paradis pour les amoureux de la nature.

«Jeudi dernier, le duc de Sussex campé au bord d'une rivière à Dirico, une petite ville située dans le parc national de Luengue-Luiana» (province de Cuando Cubango), se réjouit le président de la République.

Joao Lourenco dit qu'il n'est pas rare que les hippopotames et les flamants se baignent près du lieu où le duc a passé la nuit, mais souligne que, le lendemain matin, Son Altesse a fait exploser un champ de mines à quelques kilomètres de ce "scénario idyllique".

Il fait remarquer que la détonation de cette mine a marqué le début d'une journée qui prendra cinq ans pour retirer ces engins explosifs de deux des parcs nationaux. "Par conséquent, pour que l'Angola nettoie toute la région, il devra trouver plus de partenaires dans le monde", a-t-il déclaré, soulignant qu'HALO Trust estimait qu'il y avait 223 autres champs de mines en dehors des parcs qui menaçaient également le bassin versant d'Okavango.

Consensus sur l'importance d'Okavango Le Chef de l'Etat angolais a noté qu'un consensus "clair" se faisait jour sur l'importance d'Okavango, notant qu'en décembre 2018, les États-Unis avaient signé une nouvelle loi visant à protéger le bassin hydrographique. «La Loi sur la défense des moyens de subsistance économiques et des animaux en danger (DELTA) a autorisé le gouvernement américain à travailler en partenariat avec mon gouvernement et ceux de nos voisins d'Afrique australe partageant la garde d'Okavango», déclare-t-il.

Selon le Président João Lourenço, cela apportera une assistance technique "inestimable" pour lutter contre le braconnage, protéger les voies de migration des éléphants et autres espèces menacées et catalyser la croissance économique.