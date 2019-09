Ile Maurice: Clarel Armel, chanteur - «J'ai peur de perdre mon travail à l'hôtel»

Clarel Armel n'a pas participé au concours Be Arstanding, du groupe Beachcomber. Pourtant, le chanteur craint de tout perdre. Il a surtout peur de perdre le contrat pour les spectacles qu'il anime au Shandrani «depuis six ans».

C'est l'épouse du chanteur, Christelle Ravat, qui en sa présence, explique la situation. Lorsqu'une affiche du concours Be Arstanding a été placardée à l'hôtel, un responsable d'animation a invité l'artiste à y participer. Ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il «fait déjà partie du groupe de Beachcomber». Elle ajoute : «À aucun moment on ne nous a dit que si on ne participe pas au concours, on risque de perdre notre travail.» Pendant la semaine écoulée, le responsable d'animation aurait mis en garde l'artiste en lui disant de «prendre ses précautions. Car à la mi-novembre, le groupe qui aura gagné le concours va intégrer l'hôtel».

Il s'agissait du concours Be Artstanding. Les troupes de danse devaient soumettre deux propositions, l'une pour un spectacle de séga et l'autre pour un spectacle indien. Les auditions ont eu lieu le 3 août. Les personnes choisies ont bénéficié d'un accompagnement de l'agence d'événementiel Move for Art. Guillaume Jauffret et Emilien Jubeau faisaient partie du jury du concours.

Les gagnants du concours remporteront un contrat de deux ans et quatre dates garanties par semaine dans les quatre hôtels cinq-étoiles du groupe Beachcomber. Un contrat qui prend effet début novembre.

Sollicité pour une réaction, Beachcomber nous a fait parvenir la réponse suivante : «Clarel Armel a été informé en amont et a eu le support de notre équipe d'animation pour l'aider à soumettre sa candidature. Il n'a pas soumis sa candidature et n'a pas été auditionné. Cela ne concerne que le spectacle de séga et le spectacle indien dans les hôtels cinq-étoiles du groupe, et non les autres prestations pour lesquelles Clarel Armel sera toujours consulté. Cela lui a été notifié.»