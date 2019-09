Madagascar: Concours d'écriture - La créativité des enfants malgaches sollicitée

Un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle de l'éducation de la nouvelle génération : la relation compliquée entre l'enfant et le livre. Et si cette fois, c'est l'enfant qui était sollicité pour écrire le livre en question ? C'est fait désormais grâce à un concours d'écriture d'histoires destinées aux enfants organisé par Friends of Madagascar (FoM), en collaboration avec Teach For Madagascar (TFM) et le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel. Les élèves des EPP et n'importe quel enfant d'ailleurs peuvent conter leurs histoires sous la forme d'une nouvelle ou d'un conte. Ce concours est baptisé « Short Stories Writing Contest » par les organisateurs.

L'inscription à ce concours est ouverte à tous à partir du 30 septembre 2019 jusqu'au 29 novembre 2019. A noter qu'aucun thème n'est exigé, chaque œuvre devra juste traiter ou refléter les questionnements ou réalités propres à la culture malgache. Et bien évidemment, un concours implique des gagnants, le choix des cinq meilleures productions reviendra aux membres du jury où l'on trouvera deux écrivains malgaches, une enseignante, un réalisateur malgache de renom et un représentant désigné par le comité organisateur.

Pour Mose Njo, membre du jury et auteur de « Lisy Mianjoria », « on va sélectionner les meilleurs auteurs en toute neutralité » a-t-il promis. Puis en ce qui concerne le prix des lauréats, les cinq enfants qui parviendront à se distinguer recevront 500.000 Ariary chacun. Quant aux œuvres, elles seront regroupées et publiées sous la forme d'un recueil mis à la disposition des EPP situés dans les zones rurales de Madagascar en 2020.

Cette initiative vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Madagascar selon les organisateurs. Ils souhaitent permettre un meilleur accès aux livres dans les zones rurales tout en promouvant la créativité de la jeunesse malgache. Enfin, pour soumettre leurs candidatures, les apprentis écrivains devront le faire en ligne sur le site Internet www.diarynofy.org.