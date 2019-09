Cote d'Ivoire: Ouattara annonce des choses importantes sur l'avenir du pays (meeting clôture Dimbokro)

Dernère publication 28/09/2019 à 13:33 min

Ce samedi 28 septembre 2019 au stade Koné Samba Ambroise a lieu le meeting de clôture du président de la République dans le cadre de sa visite d'État dans le N'Zi, entamée le 25 septembre 2019.

Alassane Ouattara a profité de sa présence aux cotés de son épouse pour donner des bribes du contenu de son message : « Demain ( aujourd'hui, NDLR), j'aurai l'occasion de vous faire une présentation de ce que nous prévoyons pour la région du N'Zi. Mais également pour toute la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons être sereins. Pour vous dire que les élections de 2020 seront des élections apaisées comme en 2015. Vous pouvez compter sur moi.

Demain (aujourd'hui, NDLR), je vous dirai des choses importantes sur l'avenir de notre pays, et nous sommes bien partis et ceci est essentiel de continuer de cultiver la paix et cultiver la cohésion.

Et je sais que les Ivoiriennes me soutiendront dans cet effort parce que c'est au sein des foyers que les femmes apprennent aux enfants et soutiennent leurs maris pour que la paix règne dans les foyers, dans les maisons mais également sur l'ensemble du territoire national ».