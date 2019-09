Cote d'Ivoire: Visite d'Etat dans le N'Zi/Kramo Kouassi (Maire) - "C'est la renaissance de la cité"

Le maire de la commune de Bocanda, Kramo Kouassi, a profité de l'opportunité qui lui a été offerte pour dire le mot de bienvenue, pour faire comprendre au Président de la République, combien cette visite d'Etat dans le département de Bocanda était salutaire.

« Ce jour vendredi 27 janvier 2019 est un jour spécial pour notre ville, la cité des collines jumelles. Vous avez décidé que la République rende visite à cette contrée du pays, naguère prospère, anciennement appelée capitale de la boucle du Cacao, dont le labeur de ses fils et filles a contribué pour une grande part, à bâtir la Côte d'ivoire. Et qui se heurte, aujourd'hui, à de nombreuses difficultés depuis les années 1970, au point d'être déclarée zone sinistrée. A Bocanda, plus qu'un événement, votre visite est l'avènement de la renaissance d'une cité nostalgique de son passé glorieux, qui se bat pour retrouver son lustre d'antan », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que le faiseur de bonheur est à Bocanda, d'où la satisfaction des populations : « Bocanda est là, devant vous, dans toutes ses composantes. Bocanda est là devant vous heureuse, parce que bientôt, elle renouera avec l'épanouissement. Oui, Bocanda engage dès maintenant sa marche vers l'émergence car Alassane Ouattara est venu à Bocanda, lui qui a le don de redorer les blasons les plus éprouvés ».

Puis de rappeler le miracle opéré par le Président Ouattara, pour la Côte d'Ivoire. « N'est-ce pas lui qui a pu, en quelques années, relever notre pays qui était plongé dans les abîmes. Qui se souvient aujourd'hui du passé calamiteux récent de la Côte d'Ivoire ? Plus personne. Cela parce que vous êtes passé par là et le miracle s'est produit », a-t-il relevé.

Le premier magistrat de Bocanda et ses parents rêvent que le Chef de l'Etat reproduise dans leur département, le miracle qu'il a réalisé dans le pays: « A l'instar de la Côte d'Ivoire que vos actions ont rapidement guérie, Bocanda voit poindre avec votre visite la fin de son long calvaire ». Le maire Kramo Kouassi a, au nom des populations, dit merci au Président de la République, d'avoir nommé un fils de leur département comme ministre: « Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un fils de Bocanda siège au conseil des ministres, à savoir Koffi N'guessan Lataille, en qualité de secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme chargé du Logement social. C'est pourquoi par ma modeste voix, les populations vous disent merci ».

Il n'a pas omis de rappeler que le ministre Sidiki Diakité a servi pendant 6 ans à Bocanda comme préfet et est considéré comme un fils de la localité. Avant de terminer, Kramo Kouassi a assuré aux populations que cette visite apportera beaucoup de bonheur à leur cité: « Populations de Bocanda, vous tressaillez de joie, n'est-ce pas ? Vous êtes dans l'allégresse. Vous avez raison, car la rédemption de notre cité est arrivée. Le Président Ouattara est avec nous, pour nous engager avec les autres villes sur la voie de l'émergence ». Et de conclure en réitérant ses vœux de bienvenue au Président Ouattara, auquel il attache ses vives espérances, que sa visite à Bocanda impacte durablement le développement de leur département et l'amélioration des conditions de vie des habitants.