Afrique: Ligue des Champions - Plus qu'un pas à franchir pour le TP Mazembe

Le TP Mazembe sera face à Fosa Juniors ce dimanche à domicile. Une rencontre comptant pour les préliminaires de la Ligue des Champions CAF. Le club de Lubumbashi a concédé un match nul (0-0) à Madagascar face à Fosa Juniors à l'aller. Tout se jouera donc à Kamalondo ce dimanche.

« Ce dimanche, c'est un très grand rendez-vous. Ce sera un gros test en ce début de saison. Mes amis et moi nous aurons à cœur de tout donner, nous avons hâte avec tout le groupe de nous qualifier. Nous voulons reconquérir la confiance de nos supporteurs. Nous savons que ce ne sera pas facile face à Fosa Juniors, alors à nous d'être décisifs devant un adversaire aussi difficile. En ce qui me concerne, je vais essayer d'être performant et je demande à tous les supporteurs de garder leur calme, de savoir gérer leurs émotions durant toute la rencontre, » a confié Djos Issama, sur le site officiel du club.

Plus qu'un pas à franchir et le TP Mazembe retrouvera sa vraie place dans l'élite du football continental, dans cette phase des groupes réunissant les plus grands clubs d'Afrique. Le TPM a échoué en demi-finale la saison dernière, cela fait donc trois ans que les Corbeaux n'ont plus atteint la finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines.