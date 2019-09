Congo-Kinshasa: Coopération - Une délégation du WWF reçue par Félix Tshisekedi

En marge des travaux de la 74e Assemblée générale des Nations unies et du sommet Action climat, à New York, le chef de l'Etat s'est entretenu avec une délégation du Fonds mondial pour la nature (WWF), conduite par le directeur général, Marco Lambertini. Les échanges ont porté principalement sur la collaboration entre le gouvernement congolais et cette organisation non gouvernementale internationale active dans le domaine de la conservation.

Les deux parties ont longuement discuté sur le rôle de premier plan que devrait jouer la République démocratique du Congio (RDC) en Afrique pour répondre à l'urgence planétaire relative au changement climatique et à la perte croissante de la biodiversité mondiale. Elles ont également évoqué l'état de la collaboration entre le gouvernement et le WWF.

Marco Lambertini a profité de cette occasion pour informer le président de la République de l'engagement de longue date de son ONG pour la protection de la nature et l'utilisation durable des ressources naturelles en RDC. « Le WWF demeure plus que jamais résolu à poursuivre et à renforcer son accompagnement de l'action du gouvernement congolais visant à préserver sa riche diversité biologique au bénéfice des générations présentes et futures », a-t-il précisé, dans un communiqué à l'issue de cette rencontre.

Dans le cadre de la vision du chef de l'Etat sur la réduction de la pauvreté, les deux personnalités ont convenu de renforcer la collaboration pour la gestion durable des ressources naturelles, en mettant au centre des actions les communautés locales et les peuples autochtones.

De son côté, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a loué les efforts du WWF et s'est engagé à renforcer le partenariat avec lui afin d'assurer une plus grande implication des communautés locales et des peuples autochtones dans son travail pour trouver les solutions devant permettre aux Congolais de bénéficier pleinement des ressources naturelles abondantes dont regorge la RDC. Les thématiques retenues pour cet accompagnement seront, se sont convenues les deux personnalités, alignées aux priorités du gouvernement congolais. Elles couvriront certains axes tels la consolidation et l'extension du réseau des aires protégées ; le développement durable des communautés locales et des peuples autochtones pygmées, gardiens naturels des ressources forestières ; l'éducation environnementale et la promotion de l'écotourisme ; ainsi que l'appui à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

Le chef de l'Etat congolais, qui a engagé son gouvernement à renforcer les efforts en matière de garanties environnementales et sociales et à soutenir ceux d'autres partenaires, a, enfin, noté avec satisfaction les efforts additionnels du WWF pour mettre en place un cadre de sauvegarde sociale et environnementale.