Cote d'Ivoire: Reconnaissance - Simone Guirandou N'Diaye sera faite Chevalier de l'Ordre des ARTs et des Lettres

Pour son combat mené dans le domaine des arts et lettres, l'académicienne sera honorée aujourd'hui, à partir de 19h, au cours d'une cérémonie solennelle qui se tiendra à la résidence de l'Ambassadeur de France, SEM Gilles Huberson. La première responsable de la galerie d'art, LouiSimone Guirandou, recevra à cette occasion les insignes de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Une reconnaissance qui donne l'occasion de revenir sur le riche parcours de la récipiendaire de renom. Diplômée en histoire et théorie de l'art et en linguistique appliquée de l'université d'Ottawa (Canada), Simone Guirandou-N'Diaye a enseigné l'histoire de l'art à l'Institut national des arts de Côte d'Ivoire (Ina), devenu aujourd'hui l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac). Elle enseigne donc dans cet institut, avant d'entamer une carrière de galeriste en 1985, d'abord à son domicile, puis en ouvrant sa première galerie : La galerie Arts pluriels. En 2011, elle consigne ses 25 ans d'activités artistiques dans un livre édité par les Nei-Ceda. « Les cinq continents à la Galerie des Arts pluriels » présentant les artistes nationaux et internationaux qu'elle expose dans sa galerie.

Plusieurs fois invitée à la biennale de l'Art contemporain de Dakar (Sénégal), ses activités l'amènent à organiser, en 1999, à Abidjan, en collaboration avec des collègues nigérians et sénégalais, la 2ème édition des lignes artistiques dans la Cedeao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) sur la culture, l'intégration et l'environnement. Elle prend une part active à l'organisation de la Foire internationale des arts plastiques d'Abidjan et plus tard, en 2011, se voit confier par le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Commissariat général et l'organisation de la 1ère édition du Salon international des arts plastiques d'Abidjan (Siapa).

Personnalité reconnue du monde des arts en Côte d'Ivoire et bien au-delà de ses frontières, Simone Guirandou-N'Diaye est membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), membre de l'association internationale des critiques d'art.

Après trente années d'activités au sein de la Galerie Arts Pluriels, devenue au fil des années le rendez-vous incontournable à Abidjan pour les artistes plasticiens, les artisans d'art et les amateurs d'art des cinq continents, Simone Guirandou offre un nouvel écrin à la promotion culturelle et artistique avec LouiSimone Guirandou Gallery.