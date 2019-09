Congo-Brazzaville: Ju jitsu - Me Manassé Ngangoué s'insurge contre la léthargie de la fédération

L'ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de ju jitsu et self défense (Fécoju-self) entre 2014 et 2016 invite les gestionnaires du sport congolais à trouver une solution à la crise qui secoue cette structure.

« Je ne serai pas diplomatique dans mes propos, car nous avons assez gardé le calme. La crise que traverse le ju jitsu aujourd'hui depuis plus d'un an et demi, avec deux présidents à la tête d'une même structure, ralentit la machine et fait perdre la confiance des pratiquants de ce sport auprès des autorités fédérales et du ministère », a fustigé Me Manassé Ngangoué.

En effet, depuis plus d'une année, l'instabilité règne à la Fécoju-self et les athlètes sont les principaux perdants puisqu'aucune activité officielle de ju jitsu n'est organisée jusqu'à ce jour. La cause, un prétendu détournement de fonds et l'incompréhension entre le ministère des Sports et ladite fédération, concernant l'application des notes administratives.

L'ancien secrétaire général estime qu'il existe un réseau mafieux entre le bureau sortant et quelques cadres du ministère des Sports et de l'éducation physique. Selon lui, c'est ce réseau qui aurait détourné les fonds alloués à la fédération pour son fonctionnement, précisément les vingt-six millions qui seraient portés disparus jusqu'aujourd'hui.

Me Manassé Ngangoué pense que la tenue d'une assemblée générale libre et crédible, où tout candidat éligible et membre votant recevra légalement des documents selon les textes qui régissent la Fécoju-self, reste la seule issue à cette crise qui paralyse le ju jitsu congolais.