Afrique: Ligue des Champions - L'USM Alger à Nairobi pour la confirmation

L'USMA a rejoint le Kenya pour disputer sont match retour de la Ligue des Champions contre l'équipe de Gor Mahia. Le club algérien s'est mise à l'abri en infligeant un 4-1 à Gor Mahia du Kenya. L'enjeu est la qualification à la phase des poules de la Ligue des champions.

« C'est un match qui s'annonce difficile pour nous dans la mesure où on aura en face un adversaire qui tentera de surmonter le score du match aller. On sait très bien que les matchs en Afrique subsaharien se déroulent dans des conditions difficiles, notamment en ce qui concerne le climat, mais on est déterminés de relever le défi afin de revenir avec le billet qualificatif pour la phase des poules de la Ligue des Champions africaine. Une compétition dans laquelle on ambitionne d'aller le plus loin possible, a confié le joueur de l'USMA Abdelkrim Zouari dans des propos relayés par competition.dz. Certes, on a franchi un grand pas vers la phase des poules après notre brillante victoire réalisée au match aller qui s'est joué à Blida, mais on va prendre le match de dimanche très au sérieux pour éviter une mauvaise surprise. On est conscients de la responsabilité qui nous attend et j'espère qu'on sera dans notre meilleur jour pour se qualifier. »