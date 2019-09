Afrique: Ligue des Champions - La JSK optimiste mais très méfiante face à Horoya

Les 16es de finale retour de la Ligue des Champions africaine (LDC) ont débuté vendredi. La JS Kabylie tentera de conserver le résultat obtenu à l'aller (2-0) en rendant visite au Horoya de Conakry.

Les hommes d'Hubert Velud se remettent progressivement de leur déception après la lourde défaite (0-3) subie à Tizi Ouzou face au CRB en championnat. Les Canaris veulent se transcender pour défendre leur avance de deux buts et revenir avec leur billet qualificatif pour la prochaine phase. Ils sont conscients que leur mission ne sera aucunement pas facile face aux Rouge et Blanc de Matam.

«Je suis optimiste raisonnablement. Je connais bien l'Afrique et je sais tout ce qui peut se passer et tout ce qui ne peut pas se passer. Je suis optimiste, mais très méfiant et concentré, a confié Velud dans des propos relayés par competition.dz. Nos chances de se qualifier sont grandes vu le score du match aller, mais on sait qu'en Afrique, tout peut se passer. C'est un match qu'il faut savoir gérer avec intelligence et maîtrise. Le contexte extérieur peut peser aussi sur le résultat. Tout est possible en Afrique. C'est une vraie mission qui nous attend, il faut être prêt mentalement et physiquement pour jouer notre match», a-t-il ajouté.

Malgré l'avance de deux buts, Velud a avoué que son équipe ne se contentera pas de défendre ce demain face à Horoya Conakry. « On va aborder le match avec l'esprit de marquer. Tous les matches qu'on a abordés depuis le début de saison, c'est avec l'esprit de marquer des buts et de les gagner. Il n'est pas question de changer notre philosophie de jeu. On a toujours essayé de jouer et de marquer. On sait que c'est très important voire capital de marquer demain et on jouera avec cet esprit», a-t-il promis.