Ile Maurice: Dépossession de terres - Clency Harmon de nouveau en grève de la faim

Il n'est plus seul dans son combat. Deux autres associations se joignent à la sienne pour former une fédération. C'est le cas de le dire pour Clency Harmon, porte-parole de l'association Justice, réparation et restitution, qui a démarré une nouvelle grève de la faim vers midi, hier.

Toujours sur le parvis de l'église Immaculée Conception, à Port-Louis, avec, à ses côtés, deux autres membres de son association, Raoul Périchon et Gervais St.-Lambert. «On ne peut pas accommoder plus de trois personnes ici. Au cas contraire, d'autres victimes de dépossession de terres se seraient aussi mises en grève de la faim. Elles restent, toutefois, en mode stand-by», déclare Clency Harmon.

Il ajoute que, la semaine prochaine, un accord sera signé avec les associations Rassemblement des organisations créoles et Habitat Concern, menées par Gaëtan Jacquette et Jean-Maurice Jean-Pierre respectivement, en vue de créer une fédération militant pour la même cause. «Il y aura ensuite des décisions plus élargies. Pas question de sortir de cette grève sans que le gouvernement n'apporte des amendements à la Courts Act», laisse-t-il entendre.