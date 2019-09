Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2019-2020 - L'Etat dote les établissements d'enseignement technique et professionnel de kits

Le matériel offert le 27 septembre par le ministre de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, est destiné aux établissements publics situés dans les différents départements du pays afin de leur permettre d'aborder avec optimisme la nouvelle année scolaire.

Composés, entre autres, de matériel didactique et de bureau, de matières d'œuvre pour les établissements techniques (lycées, Centre d'enseignement technique féminin), les écoles professionnelles et paramédicales, les kits ont été réceptionnés par les directeurs généraux de l'Enseignement technique et professionnel. A cela, s'ajoutent les supports pédagogiques ainsi qu'un matériel informatique destiné essentiellement aux lycées.

Remettant un échantillon du matériel aux directeurs généraux, le ministre de l'Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi a insisté sur la réussite de la rentrée scolaire, le 1er octobre, dans ce sous-secteur de l'Education nationale. « La rentrée scolaire c'est déjà mardi, c'est une activité importante pour nous, donc nous n'avons pas le droit de la louper. Il faut faire parvenir ce matériel le plus rapidement en utilisant tous les moyens possibles afin que la rentrée soit effective le 1er octobre », a-t-il instruit.

Réceptionnant son lot, le directeur général de l'Enseignement professionnel, Chrysostome Lia, a remercié le gouvernement pour ce matériel très important au moment où le pays traverse une période assez difficile. S'engageant à en faire bon usage, il a indiqué que le plus grand problème reste son acheminement jusqu'à destination.

« Nous allons fournir des efforts, je pense que le département qui est un peu difficile est celui de la Likouala par rapport à son éloignement et à son enclavement. Avant ou pendant la rentrée, le matériel sera acheminé d'autant plus que la répartition est déjà faite. Le directeur départemental de l'Enseignement technique et professionnel est déjà au courant. Nous allons tout faire pour que cela arrive comme dans les autres départements », a assuré Chrysostome Lia.