Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne et Angleterre)

Allemagne, 8e journée, 2e division

Comme d'habitude, Sylver Ganvoula flambe et Bochum cale. Alors que l'attaquant congolais a encore fait parler la poudre avec un doublé (penalty à la 10e et un but de la tête à la 25e). Mais son club, Bochum, concède deux buts 13e et 85e et ne prend qu'un point à la maison contre Darmstadt (2-2). Bochum reste 16e sur 18 avec 5 points. Ganvoula, non sélectionné par Valdo, est lui meilleur buteur de Bundesliga 2 avec 6 buts.

Angleterre, 9e journée, 2e division

Brice Samba était titulaire lors de la victoire de Nottingha Forest à Stoke City (3-2). En difficulté à la 2e face à Gregory, il s'incline à la 15e face à Carter-Vickers (0-1), mais réalie un arrêt face à Campbell à la 82e. Avec ce résultat, Forest revient à 1 point du premier West Bromwich Albion.

Bristol prend un point à Preston North End (3-3) en ayant mené au score à trois reprises. Han-Noah Massengo était titulaire et a joué toute la rencontre.

Angleterre, 11e journée, 3e division

Christoffer Mafoumbi était remplaçant lors du succès de Blackpool face à Lincoln City (2-1).

De retour de blessure, Offrande Zanzala est entré à la 60e lors de la victoire d'Accrington à Southend United (1-0). Sa troisième apparition de la saison.

Angleterre, 11e journée, 4e division

En déplacement à Carlisle United, Christopher Missilou et Oldham s'inclinent 0-1. Et restent en bas de classement (20e sur 24 avec 10 points).