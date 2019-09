Togo: Un Gala de football de l'ACH pour sensibiliser et dépister les jeunes de Lomé

Par une journée de Samedi, l'ACH (Agence de Communication d'hôtes et d'hôtesses) a réuni les jeunes venus de divers quartiers de Lomé (dont Hédzranawoé, Attiégou, Kégué, Tokoin... ), l'instant d'un Gala de football couplé de sensibilisation et de dépistages de certaines maladies non transmissibles dont l'hypertension, au Centre Swallows de Lomé.

Parallèlement à cette compétition de foot de petits poteaux qui a connu la participation de 6 équipes, les jeunes gens qui ont pris d'assaut l'aire de jeu de ce centre en plein cœur du quartier Kégué, ont été sensibilisés sur les bonnes conduites à adopter face aux maladies non transmissibles, pour demeurer sain.

« On a fait cette sensibilisation pour pouvoir dire à nos jeunes comment se maintenir pour être en bonne santé. Ça fait partie de notre politique sociale », a souligné la Directrice de l'ACH, Emefa Djakpo, qui a aussi poursuivi, indiquant qu' « il y a une centaine de jeunes qui ont été dépistés, et le constat était que sur une vingtaine, il avait eu un petit choc. Il y a certains qui ont été dépisté pour l'hypertension qui n'ont fait aucune activité, mais qui ont eu un taux élevé. Du coup, on les a programmés pour pouvoir les suivre ».

Au terme de la compétition de football de petits poteaux, c'est le club Ajax qui est monté sur la plus haute marche, en battant par 2-1 après les tirs au but, Real. Ils ont ainsi enlevé le trophée mis en jeu. Des ballons et autres gadgets ont été distribués aux plus méritants.

Créée en 2016 à Dakar et finalement implantée à Lomé depuis 2018, ACH, est une Agence de communication et d'hôtesses qui fait dans l'évènementiel, l'accueil, la décoration et le service traiteur.

Pour ce gala de football couplé de sensibilisation et de dépistage, qui ne sera pas le seul dans l'agenda de l'ACH, cette agence a bénéficié du concours de plusieurs Partenaires dont le Centre Swallows, l'Association des étudiants en médecine et en pharmacie du Togo, les Zopito et moi... et le Bimensuel togolais, Social Infos. Elle projette pour les prochaines sorties, un don dans un orphelinat du Togo, et aussi, poursuivre ses actions en faveur des drépanocytaires.