Afrique: LDC CAF / AS Vita Club - ASCK - Pour la qualification, Touré fait appel au public

C'est l'une des affiches la plus indécise du premier tour retour de la Ligue des Champions CAF. L'AS Vita Club affronte l'ASCK au stade des Martyrs ce dimanche. Après le match nul (0-0) à l'aller, les Dauphins Noirs doivent réagir dans leur antre. Et pour y arriver, l'attaquant ivoirien des moscovites Ahmed Touré appelle à l'appui du public.

« Les supporteurs sont les douzièmes hommes. Je pense qu'avec leur soutien, nous irons jusqu'au bout », a-t-il lancé en conférence de presse d'avant-match. Avant d'ajouter : « Je pense que l'équipe se porte bien. On a la confiance du coach et de tout le monde. Comme le coach vient de le dire, il faut qu'on passe ».

Pour ces rencontres en Ligue des Champions CAF, l'attaquant de V Club pense que le collectif devra primer sur les individualités.

« On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner même si je ne marque pas. D'abord, l'équipe avant les individualités », a-t-il conclu.

Pour Florent Ibenge, c'est le match de la saison : « Pour nous, c'est un match très important. C'est notre objectif de la saison. On ne se sent pas plus supérieur par rapport à ce match parce que la différence de terrain ne se fait plus sentir. On veut garder nos cages inviolées puis en mettre un. Il faut absolument marquer un but de plus que les Togolais. C'est l'objectif majeur de cette saison, il faut qu'on passe »,

Le stade des Martyrs sera le théâtre de cette rencontre de la Ligue des Champions CAF sous les coups de 14h30 GMT.