Soudan: Conseil souverain - Fermeture des frontières avec la Libye et la Centrafrique

Nya — Le Conseil de la souveraineté a donné des directives de fermer les frontières du Soudan avec la Libye et la République centrafricaine.

Mohamed Al-Faki Sulieman, membre et porte-parole du Conseil a déclaré à la presse à l'issue de la réunion du Conseil de la souveraineté à Nyala, capitale de l'Etat du Sud-Darfour, que le Conseil avait ordonné la fermeture des frontières soudanaises avec la Libye et la Centrafrique pour des raisons de sécurité et prévention de la contrebande de véhicules.

Il a ajouté que la réunion avait pour but de résoudre le problème des véhicules sans licence, d'empêcher l'entrée de plus de voitures et de confisquer tout véhicule entrant dans le pays après la fermeture totale de ce dossier.