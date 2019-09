Ile Maurice: Roches-Noires - Mère et fils unis dans la mort

L'émotion était à son comble jeudi après-midi, à Roches-Noires, lors des doubles funérailles chez Vedanand Ramnarran, 52 ans. Il a perdu son fils Akshay, 25 ans, décédé après un accident de la route alors que son épouse, Anita, a succombé à des problèmes de santé. Un dernier hommage leur a été rendu. Ensuite mère et fils ont été conduits à leur dernière demeure au crématoire de Roches-Noires.

Vedanand Ramnarran, accablé de chagrin, revient sur les faits. Le monde de ce bûcheron s'est écroulé. Son fils a poussé son dernier souffle, jeudi matin, après avoir passé plus d'un mois aux soins intensifs de l'hôpital de Flacq. Employé sur un bateau de croisière, Akshay Ramnarran était en vacances à Maurice.

Le 10 août, il emprunte la voiture de son père pour aller rencontrer quelques amis à la plage. Il rentrait chez lui lorsque le véhicule qu'il conduisait, une Nissan K11, a percuté un mur sur la route côtière à Roches-Noires. «Il devait reprendre le travail en septembre. C'est pour cela qu'il voulait rencontrer ses amis et profiter un peu de leur compagnie avant de partir. Mais il a eu cet accident et il a passé plus d'un mois à l'hôpital.»

«Akshay n'a pas su que sa mère est décédée»

Vedanand Ramnarran faisait le va-etvient quotidiennement à l'hôpital. Entretemps, les problèmes de santé de son épouse Anita se sont aggravés et elle a été admise à l'hôpital de Pamplemousses, lundi dernier. Elle y a rendu l'âme mercredi. «Mo madam osi so latet inn fatigé kan li'nn tann dir so garson inn fer aksidan. Li dan trakas plis li malad, confie le quinquagénaire. Pa fasil. Touledé inn fini alé aster.»

Depuis son accident, Akshay Ramnarran était resté inconscient, raconte son père. «Il n'a pas su que sa mère est décédée. Il était très proche de la famille. Même quand il se trouvait à l'étranger, il se faisait un devoir de nous appeler tous les jours», relate Vedanand Ramnarran. Ce dernier explique qu'après la Form V au SSS de Goodlands, son fils a suivi des cours dans l'hôtellerie. Le jeune homme a pris de l'emploi dans un hôtel et a ensuite postulé pour travailler sur un bateau de croisière. «Ti so rev sa linn rési. Il voulait avancer dans la vie», poursuit Vedanand Ramnarran.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police a attribué le décès d'Akshay Ramnarran à une septicémie. Il laisse derrière lui sa soeur âgée de 28 ans. Un autre habitant de Roches-Noires de 22 ans, qui se trouvait en sa compagnie, avait aussi été hospitalisé mais a pu regagner son domicile après quelques jours. La police de Rivière-du-Rempart enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.