Congo-Brazzaville: Médias - Radio Congo Pointe-Noire enfin opérationnelle

Les agents de la chaîne départementale ont repris du service après une année d'interruption, grâce aux locaux plus convenables à leur mission inaugurés, le 27 septembre, par Thierry Lézin Moungalla, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement.

Les auditeurs de Pointe-Noire et du Kouilou suivent à nouveau Radio Congo Pointe-Noire, une chaîne de proximité qui propose différents programmes autour de l'actualité nationale et départementale, ainsi que des programmes musicaux et culturels.

En effet, depuis le 26 aout 2018, cette radio avait cessé d'émettre à cause, entre autres, des problèmes techniques, la vétusté des équipements et l'effondrement de son bâtiment, privant les départements de Pointe-Noire et du Kouilou de la voix officielle du Congo .

Dans la recherche des solutions pour sa réhabititation, les pouvoirs publics l'ont délocalisée sur le site appartenant jadis à l'école paramédicale, Jean-Joseph-Loukabou. Des locaux dignes de ce nom lui ont été alloués, permettant désormais aux agents d'exercer leur métier dans des meilleures conditions.

Dans son mot de circonstance, Modeste Elenga, directeur général de la Radio Congo, a remercié le préfet de Pointe-Noire qui a mis ce site à la disposition du ministère de la Communication, mais également les agents de la Radio Congo Pointe-Noire, pour leur courage, leur combat et leur envie de reprendre le travail. « Ces travailleurs ont été dignes, ils se sont comportés en responsables même au temps fort du désespoir. Radio Congo Pointe-Noire est restée muette pendant un an. Fidèle à sa vocation de radio de proximité, elle n'a pas été au centre des luttes avec les pouvoirs publics contre l'épidémie de Chikungunya, le phénomène des violences dans les écoles, la lutte contre les antivaleurs, etc. », a-t-il dit.

Au moment ou cette radio reprend du service, a-t-il ajouté, l'une des difficultés majeures est la fourniture d'électricité, souhaitant que cet épineux problème soit résolu.

Pour sa part, le ministre de la Communication et des médias, lors du direct qui a marqué le lancement officiel et la reprise d'antenne de cette radio, a manifesté le contentement du gouvernement pour la bonne réalisation des travaux; ce qui permet aujourd'hui à Radio Congo Pointe-Noire d'émettre.

Thierry Lézin Moungalla a indiqué que le gouvernement, malgré la dureté des temps, a pu dégager quelques crédits qui ont permis l'inauguration symbolique de ce bâtiment. « Aujourd'hui, nous retrouvons un outil fiable et responsable. Je voudrais remercier et féliciter le personnel de la radio pour l'abnégation de tous et de chacun, parce que douze mois, c'est beaucoup et j'imagine que le quotidien n'a pas été facile et simple », a-t-il reconnu.

Techniquement, Radio Congo Pointe-Noire était prête depuis plusieurs semaines. Il était simplement attendu sa remise officielle aux ayants droits par le gouvernement afin qu'elle émette à nouveau .

Notons qu'au cours de cette cérémonie, les agents ont eu une pensée à l'égard de leur regrettée collègue, grande animatrice d'antenne, Marie Blanche Mabika, décédée le 2 août dernier.