Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Jussie Nsana célèbre ses 20 ans de carrière à l'Institut français du Congo

"Rétrospective" est le titre de l'exposition des œuvres picturales le plasticienne, auteure de bande dessinée, illustratrice, vidéaste, qui a lieu du 27 septembre au 23 octobre à Pointe-Noire. Le vernissage s'est déroulé le 26 septembre en présence de Sylvie Bayonne, directrice de l'Institut français du Congo, des artistes et du public.

Une vingtaine de toiles retrace le parcours de la plasticienne qui a été amenée à la peinture par sa mère en lui achetant une bande dessinée (BD) intitulée "Un croco à Luozi" éditée en République démocratique du Congo. Les textes de cette BD mais aussi les dessins ont fasciné Jussie Nsana qui, en imitant le dessinateur et aussi bien d'autres, va en faire une profession. Vingt ans plus tard, ses toiles faites à base d'huile, d'acrylique de collage retracent son itinéraire de plasticienne mais aussi de vidéaste et de photographe.

Jussie Nsana est une passionnée du dessin et de la peinture avec une prépondérance sur l'environnement. « Je n'aime pas me créer des limites. Je peins tout ce que je vois », a-t-elle dit, ajoutant: « Chacune de mes toiles est pour moi une poésie, un univers presque divin qui ne m'invite qu'à le visiter et l'explorer en toute intimité ».

Elle a participé à plusieurs festivals parmi lesquels Le salon du livre de Paris en mars 2016; les rencontres internationales Paris/Berlin, en janvier 2016; le festival international de BD d'Alger, en octobre 2015; Au-delà des géographies installation vidéo à la biennale de Dakar au Sénégal avec les Ateliers Sahm, en mai 2014; au festival international de la bande dessinée Animatçao «Luanda Cartoon », à Luanda en Angola, en août 2013.

Jessie Nsana est intervenue également à la conférence « La bande dessinée en Afrique centrale : parcours croisés» au festival Mboa BD, à Yaoundé, au Cameroun, en novembre 2011 ; à la conférence « La femme à l'assaut de la BD » au festival international de la BD d'Alger, en octobre 2009 ...