Soudan: Le Premier ministre en visite en France

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Premier ministre, Abdallah Hamdok, en visite en France Dimanche, à la tête d'une délégation de Haut Niveau, à l'invitation du Président Français Emmanuel Macron.

Cette visite fait suite à sa participation à la 74ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

L'Ambassadeur Mohamed Al-Ghazali, Chef du Département des Affaires Européennes du ministère des Affaires Etrangères, a dit dans une déclaration à (SUNA) que le Premier ministre et la délégation accompagnée rencontreront des Responsables des Ministères Français des Affaires Etrangères, de l'Economie et des Finances, en plus du Président Français Emmanuel Macron à l'Elysée à Paris, expliquant que la visite discutera des moyens de développer les Relations entre les deux pays.

La visite du Premier ministre à Paris avait été précédée par une visite du Ministre Français des Affaires Etrangères Jean-Lydian le 16 Septembre courant à Khartoum, lors de laquelle il avait rencontré le Président du Conseil Souverain et le Premier ministre, où il avait examiné l'Evolution de la Situation au Soudan et avait déclaré que la France aider le Soudan à achever la Construction des Institutions de la Période de Transition et à répondre aux Aspirations du Peuple Soudanais en matière de Liberté, de Paix et de Démocratie.

La visite de Hamdok en France confirme le soutien de la France à la Révolution Soudanaise.