Soudan: Ministre de la justice - Consensus sur la situation des droits de l'homme au Soudan

Khartoum — Le ministre de la Justice Dr. Nasredine Abdalbari a exprimé sa joie - à l'issue de sa participation à la 42e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève - d'annoncer que le Conseil des droits de l'homme avait adopté vendredi une résolution consensuelle sur la situation des droits de l'homme au Soudan et avait été adopté par le Groupe africain et coparrainé par tous les groupes géographiques arabes, islamiques et européens, ce qui confirme le soutien international au Soudan et son retour pour devenir un État efficace parmi les nations comme il l'a prédit le Premier ministre Abdullah Hamdouk.

La résolution a salué la vaillante révolution soudanaise et son attitude pacifique ainsi que son engagement à réaliser la liberté, la justice, la paix et le respect des droits de l'homme. Elle a également salué la signature du document constitutionnel et la création des institutions de la période de transition, louant les efforts des médiateurs conduits par l'Union africaine et la République d'Ethiopie, ainsi que ses partenaires de la région et du monde.

Prenant note de la décision de créer le Comité national d'enquête indépendante sur les événements du 3 juin et de toutes les violations commises pendant la révolution soudanaise et celles du 3 juin.

La résolution saluait l'engagement pris par le Soudan d'ouvrir un bureau de pays du HCR doté d'un mandat complet avec des bureaux régionaux et renouvelait le mandat de l'expert indépendant pour un an en vue de son départ, conformément à la décision n ° 22/39 de sa résolution de septembre 2018.

La participation du Soudan à la présente session a été active et positive et a été saluée par tous les groupes géographiques et politiques du Conseil.