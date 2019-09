Cote d'Ivoire: Des gens qui ont 10 ans de plus que moi sont toujours dans la politique (Ouattara)

Partira ? Partira pas ? Ou bien sera-t-il candidat ou pas en 2020? Va-t-il se retirer ou prendre sa retraite ? Face à la presse samedi 28 septembre 2019 à Dimbokro à l'issue de la visite d'État dans le Nzi, le chef de l'État Alassane Ouattara a donné des réponses qui laissent entendre que tout reste ouvert pour lui, et qu'il n'écarte aucune option, jusqu'à ce qu'il prenne et annonce une décision.

Ainsi, répondant à la question ( : « Quitterez-vous la politique, si votre parti ne vous désignait pas comme son candidat en 2020 ? »), le Président Alassane Ouattara a dit : « Me retirer de la politique ? Mais, il y a des gens qui ont 10 ans de plus que moi et qui sont toujours dans la politique. Ces décisions, on ne les prend pas seul. Tout dépend de mon parti.

Il y a un certain nombre de critères. Nous avons la responsabilité de laisser un pays en paix et dans la stabilité et toujours sur la voie du développement.

Dans mon appréciation personnelle , je dois me décider de savoir si mes objectifs de stabilité, de sécurité pour mon pays ont été atteints, m'assurer que cela va se poursuivre avec l'équipe que je dirige.

Me décider, ce sera la décision de mon parti. Cela ne sera pas le choix d'Alassane Ouattara. Ça sera un choix démocratique. Nous aurons avec les responsables de mon parti un vrai débat.

Il faut voir quelle est la meilleure manière de poursuivre l'œuvre que nous avons entamée.

envoyé spécial dans le N'Zi