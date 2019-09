Soudan: L'Organisation Bit Al-Sharq fournit une déclaration d'assistance technique à Genève

Khartoum — La secrétaire générale de l'Organisation Bit Al-Sharq pour le développement, Mme Hanadi Hussein Taj Al-Sir a prononcé un discours lors de la 42e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, à l'occasion du débat général sur l'assistance technique et le renforcement des capacités.

Dans une déclaration à la SUNA, elle a déclaré que le communiqué avait souligné que les organisations nationales soudanaises avaient fourni de nombreux projets et données pour le soutien dans le domaine du renforcement des capacités et de l'assistance technique à l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan, sur la base du fait que le Soudan était au dixième point des procédures spéciales, mais n'ont trouvé aucun support depuis l'année 2011.

La déclaration a également salué le changement politique positif et la transition démocratique et la déclaration du gouvernement civil, les libertés conformément à l'article 65 du document constitutionnel, qui traitait des libertés, en particulier dans le domaine de la liberté de la presse et d'expression, de la censure non tribale des journaux, la liberté de réunion pacifique, ainsi que de la libération des détenus politiques et donner la priorité à la paix pendant la période de transition, conformément au texte du document constitutionnel des six premiers mois.

La déclaration appelle le Conseil souverain, le Conseil des ministres et le Front révolutionnaire à travailler sans relâche et sérieusement pour instaurer la paix au Soudan et à contribuer à l'arrivée de l'aide humanitaire dans les zones touchées par le conflit et la guerre civile.

Il a également noté que le Soudan accueille 2 millions de réfugiés et qu'un grand nombre de personnes déplacées ont besoin d'une assistance humanitaire.

En conclusion, la déclaration appelle la communauté internationale, le Conseil des droits de l'homme et les organisations des Nations Unies à fournir une assistance technique et un renforcement des capacités aux organisations de la société civile soudanaise afin qu'elles puissent jouer efficacement leur rôle pendant la période de transition.