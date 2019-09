Ile Maurice: Premier Salon des véhicules d'occasion pour combler toutes vos envies de véhicules

Vous voulez acheter une voiture mais vous ne pouvez pas vous permettre un véhicule neuf ? Le 1er Salon des véhicules d'occasion est la réponse à vos besoins. Voitures «recon», motos, experts en assurance et financement, entre autres, seront à votre service du 12 au 13 octobre, à Bagatelle.

L e marché automobile mauricien ne cesse d'évoluer. Si les voitures neuves se taillent toujours la part du lion, celles d'occasion gagnent en popularité. Les offres, dans ce segment, sont de qualité et conviennent à tous les budgets. De plus, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, une nouvelle tendance se dessine.

Pour accompagner cette évolution, La Sentinelle organise du 12 au 13 octobre le 1er Salon des véhicules d'occasion au Bagatelle Mall. Le groupe de presse entend désormais proposer des événements thématiques au grand public. Ce salon est organisé sous la bannière de ses trois publications dédiées à l'automobile : AutoMoto, LexpressCars et Lexpress Petites Annonces.

La Dealers in Imported Vehicle Association (DIVA), qui regroupe les importateurs de voitures «reconditioned», apporte également son soutien au 1er Salon des véhicules d'occasion. Aujourd'hui, les automobiles «reconditioned» représentent 35 % du parc automobile mauricien. Ainsi, le public retrouvera sous un même toit non seulement des véhicules «reconditioned» et de seconde main, mais également des deux-roues. Les prestataires offrant des services d'accompagnement aux acheteurs de voitures, tels que le financement et l'assurance, ont également choisi d'être présents aux côtés du groupe La Sentinelle.

Denis Ithier, le directeur général, ne peut qu'exprimer sa satisfaction. «La Sentinelle propose, depuis plusieurs années, des publications dédiées à l'industrie automobile. Ce premier salon est déjà une réussite car tous les emplacements ont été écoulés en moins de deux semaines. Preuve que La Sentinelle a bien décodé les signaux envoyés par les opérateurs de l'industrie automobile. Nous sommes confiants que ce salon permettra aux Mauriciens de trouver la voiture qui convient à leur budget et à leurs besoins.»

Vincent Vibert, nouveau directeur commercial du groupe La Sentinelle, abonde dans le même sens. «Le pôle événementiel du groupe La Sentinelle s'est donné pour mission d'animer ce segment du marché automobile. Distributeurs, revendeurs, concessionnaires de toutes les marques présentes sur le marché mauricien exposeront leurs véhicules à des prix et conditions très attrayants. Aujourd'hui, la plupart des grands concessionnaires du neuf détiennent une licence pour revendre leurs véhicules sur le marché d'occasion. Ils jouent ainsi sur la confiance de ceux qui achètent des véhicules neufs auprès d'eux. Nous sommes ravis que ces opérateurs aient choisi notre salon.» Durant ce week-end, les exposants proposeront des offres alléchantes aux visiteurs. La mise en œuvre du 1er Salon des véhicules d'occasion a été confiée à Shirley Dulaurent, Communications Manager du groupe La Sentinelle. «C'est un nouveau défi pour notre équipe. Aujourd'hui, les marques doivent s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Ces derniers sont de plus en plus exigeants. Ils sont en quête de sens et de nouveaux rapports de proximité. La donne a donc changé pour les annonceurs et les marques. C'est aussi le cas pour une marque aussi plurielle que La Sentinelle. Nous repensons, donc, notre propre stratégie de communication. C'est pour cela que nous créons, pour nos partenaires et nos publications, un nouveau territoire de communication, celui de l'événementiel.»

Le 1er Salon des véhicules d'occasion se positionne comme un rendez-vous de qualité. «Nous avons conçu un événement qui mise sur la qualité des offres, sur la proximité et la convivialité. Les visiteurs remporteront des prix et pourront discuter avec les différents prestataires. Nous voulons dépasser la simple notion d'animation et activation, à la fois, pour les marques du groupe La Sentinelle et pour nos annonceurs,» explique Shirley Dulaurent.

Rendez-vous au Bagatelle Mall les 12 et 13 octobre pour profiter des meilleures occasions des grands concessionnaires automobiles. L'entrée est gratuite.

FICHE TECHNIQUE

Date : samedi 12 et dimanche 13 octobre

Lieu : Bagatelle Mall (ex-Monoprix)

Horaires : samedi 10h00 à 21h00 et dimanche 10h00 à 17h00

Services présents : Véhicules automobiles («reconditioned» & «preowned»), motocyclettes, bicyclettes, accessoires et produits d'entretien associés, pièces de rechange, pneus, institutions financières, assurances, leasing et services d'entretien et de maintenance.