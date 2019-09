Cote d'Ivoire: Littérature - Regard d'un enseignant-chercheur sur l'islam en Côte d'Ivoire

Docteur en science politique, Aboudouramane Bamba procède demain à 15h à la dédicace son ouvrage à la Bibliothèque nationale.

Aboudouramane Bamba, docteur en science politique, enseignant-chercheur en droit, relations internationales et en science politique dans plusieurs établissements supérieurs français, présente le 29 septembre à 15h à la bibliothèque nationale son livre : « Un islam pacificateur, l'exemple de la Côte d'Ivoire ».

L'ouvrage a été publié en 2017 aux éditions l'Harmattan, et préfacé par Jean-Pierre Dozon, avec une postface de Saidou Kane. Aboudouramane Bamba démontre que l'islam vécu en Côte d'Ivoire est un islam pacifique, adossé aux traces, laissées par le père-fondateur de la Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny, qui était chrétien catholique. « Il est entré dans la vie publique ivoirienne comme celui qui était le libérateur. Il a fait abolir le travail forcé. Il a mis tout en œuvre pour que chacun trouve sa place dans le système qui existait à l'époque, même s'il y a eu des contestations ».

Bâtisseur de mosquées, il a été celui qui a offert à la communauté musulmane de Cocody Riviera, la première mosquée d'un quartier huppé d'Abidjan. Aboudouramane Bamba a également parlé de la mosquée de Yamoussoukro offert aux musulmans par Houphouët-Boigny. Ainsi que du Forum national des confessions religieuses qui a contribué à la construction du vivre ensemble. De la cohabitation entre chrétiens et musulmans dans ce pays « Si vous faites le tour de la sous-région, vous ne trouverez pas ce type d'exemple » ; je ne dis pas que les gens sont en train de se bagarrer mais, il faut créer un cadre, où les gens peuvent se parler ; cela permet d'éloigner les problèmes.

Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire l'ouvrage, « Un islam pacificateur ? » Aboudouramane Bamba a expliqué que, venu en Côte d'Ivoire pour offrir le pèlerinage à sa tante. Elle l'a accompagné pour la prière du vendredi à la mosquée du Chu de Treichville. Ce jour-là, il a eu l'agréable surprise d'écouter le sermon de l'imam qui était de très bonne qualité. « J'ai été surpris par ce qu'il disait, parfois en arabe, en dioula et en excellent français. Je suis natif de Man, j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis le début des années 80 pour aller étudier en France. Et l'expérience que j'avais dans ce domaine-là, ce n'était pas ce type de sermon. A l'époque à Man, nous avions des imams qui faisaient des sermons ennuyeux. Parce qu'on ne comprenait pas toujours ce qu'ils disaient. Ils psalmodiaient des choses en arabe que la grande masse ne comprenait pas. Mais là, l'imam parlait en arabe et traduisait ce qu'il disait en dioula et en français ». Ce jour-là, l'imam avait abordé un sujet d'actualité, qui l'a intéressé : l'ivoirité, parce que lui-même traitait ce thème avec ses étudiants.

« En démocratie à partir du moment où on reconnaît que l'autre est différent et qu'on l'accepte, on peut vivre ensemble. Pour moi, la démocratie, c'est une vision de la condition humaine. Le fait que tout le monde puisse s'exprimer. C'est le cadre de l'ouverture, du pluralisme, les imams participent à cet espace public qui est très important. C'est la thèse aussi que je défends dans ce livre ».

Aboudouramane Bamba, a par ailleurs fait savoir que vivant en France depuis plusieurs années, il écoute et suit le débat sur l'islam. Il s'est rendu compte que généralement cette question est abordée à travers le prisme du djihadisme, de la violence. Tandis que l'expérience qu'il a observée, en Côte d'Ivoire notamment dans la période sombre de la crise postélectorale, c'était que les imams pendant cette période-là, alors qu'ils étaient victimes, et que certains ont été tués, ont décidé de pardonner. « Parce que ce sont nos frères, ce sont des Ivoiriens comme nous. Il y avait un message qu'il fallait présenter concernant l'islam. Montrer que cette religion était aussi synonyme de paix et non de violence. C'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai choisi ce thème », a-t-il souligné.