Soudan: Des hommes d'affaires soudanais participent au sommet de Sotchi

Khartoum — La ville russe, Sochi accueillera le Sommet Russie-Afrique (24 octobre), compte parmi ses 38 membres trois dirigeants d'entreprises qui seront mises en avant lors du Forum d'affaires lié à ce sommet économique.

Le président du groupe d'experts russes de l'Organisation nationale de protection des valeurs à but non lucratif, Maxim Moskouliyev a décrit les relations économiques et commerciales entre la Russie et le Soudan comme anciennes et solide.

Lors de sa participation à un atelier organisé par l'Union des employeurs soudanais, il a indiqué que la participation de représentants d'hommes d'affaires soudanais au forum pourrait contribuer au développement du secteur agricole, de la transformation alimentaire, des industries extractives, de l'ingénierie, de l'énergie, du tourisme et d'autres secteurs de l'économie soudanaise.

Il a ajouté que la tenue de ce forum représente une étape stratégique pour la mise en place de conditions favorables au développement des relations économiques et commerciales entre la Russie et tous les pays du continent africain non seulement dans la mise en œuvre de projets industriels et d'infrastructure, mais aussi dans le domaine de la science et de la technologie.