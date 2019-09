Soudan: Le PCB se félicite de l'accord sur les principes pour la paix

Port Soudan — Le président du Parti du Congrès de Beja (PCB) M. Musa Mohammed Ahmed s'est félicité de l'accord conclu entre les mouvements de lutte armée et le gouvernement de transition dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, et a appelé à la nécessité de parvenir à une paix juste et globale dans le pays.

S'exprimant samedi sur la place des Martyrs à Port-Soudan sous le slogan du' Rôle des forces politiques dans la promotion de la coexistence et de la paix sociale' M. Moussa a déclaré que le Soudan recherchait la paix depuis l'indépendance, en tant que valeur à atteindre.

Moussa a appelé à l'importance de donner aux États fédérés de l'Est de vrais projets de développement et a salué le document constitutionnel signé entre les deux parties à la négociation et conforme aux objectifs et principes du Congrès de Beja inclus dans le programme politique du parti, indiquant que la révolution est un acte cumulatif de trente ans.

Il a ajouté que les révolutionnaires indigènes ne se renforçaient pas, mais appréciaient les efforts des autres, passant en revue la lutte militaire de PCB.

M. Musa a ajouté que l'Accord de l'Est définissait le cadre permettant aux États fédérés de l'Est d'éliminer l'injustice de leur peuple mais il y reste un grand nombre, notamment le dossier des arrangements de sécurité pour les jeunes qui ont anéanti leur jeunesse dans la lutte contre l'injustice.