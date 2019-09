Cote d'Ivoire: Lutte contre les armes legères - La ComNat-ALPC saisit et détruit 356 armes et 2154 munitions à Bouaké

Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans le département de Bouaké, la Commission Nationale de lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des Armes Légères et de Petit Calibre (ComNat-ALPC) a procédé, les 18 et 19 septembre 2019, à la destruction de plusieurs armes, munitions et engins explosifs saisies et confisquées.

L'opération s'est déroulée à la 3ème Légion du département de Bouaké, en présence des autorités administratives, judiciaires et des représentants de la société civile.

Au total, ce sont 356 armes, saisies et confisquées par les autorités judiciaires de la localité, qui ont été détruites au moyen de la machine de destruction à la découpe.

Les autorités préfectorales ont salué cette action du président de la ComNat-ALPC, le Préfet Hors Grade Kouadio Yao et ont lancé un appel à ceux qui détiennent des armes à les déclarer, et également aux populations de signaler ceux qui les détiennent illégalement.

« La détention des armes est régie par des règles. Tous ceux qui n'ont pas de permis de port d'armes sont priés de les déposer, car la détention d'armes illicites est dangereuse pour la population. Des individus mal intentionnés peuvent s'en servir pour des agressions », a exhorté le préfet Kouadio Yao.

Le Procureur du Tribunal de 1ère instance de Bouaké a rappelé que la présence des armes saisies et confisquées dans leurs locaux est un souci permanent pour la sécurité. Il s'est également réjoui de cette initiative, qui va certainement éliminer les risques de vols et d'agressions dans le département. Avant de demander par ailleurs, à toute personne détentrice d'une arme illégale à la déposer afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la région de Gbêkê.

Cette opération de destruction d'armes et de munitions, en application de l'article 17 de la Convention de la Cedeao sur les ALPC, va s'étendre à plusieurs tribunaux, assurent les responsables de la ComNat-ALPC.

Créée par décret n°2009-154 du 30 avril 2009, conformément aux dispositions de la Convention de la Cedeao sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, la ComNat-ALPC est chargée d'assister le gouvernement ivoirien dans la conception et la mise en œuvre de sa politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation illicite et l'usage abusif des armes légères et de petit calibre.