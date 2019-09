Soudan: Le tourisme pour créer de nouveaux emplois

Khartoum — Le commissaire chargé de l'Etat de Khartoum, Sabri Bushra Hassan a confirmé que la prochaine étape consistera à créer un climat propice à la relance du tourisme dans toutes les régions du pays, notamment dans le Sud-Kordofan et le Nil Bleu, après le rétablissement de la paix conformément aux changements politiques.

S'adressant aux célébrations de la Journée mondiale du tourisme et du Forum des œuvres touristiques qu'a eu lieu à la Place de la Liberté, en présence du sous-secrétaire à la Culture et au Tourisme et du Directeur général du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme de l'État de Khartoum, il a indiqué l'importance de réaliser le logo de la célébration (le tourisme et les emplois) en attirant le plus grand nombre de jeunes dans le travail touristique comme droit et dette recouvrée pour les jeunes qu'a provoqué l'explosion de la révolution soudanaise.

Il a salué le rôle joué par l'administration générale du tourisme aux niveaux fédéral et régional dans la célébration de la Journée mondiale du tourisme, qui constitue un événement important pour tous ceux qui souhaitent promouvoir et développer du tourisme.