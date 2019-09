Afrique de l'Ouest: Tournoi Ufoa des nations 2019 - Les 21 Eléphants à la conquête du titre

Seize(16) nations de l'Afrique de l'Ouest prennent part, du 28 septembre au 13 octobre, à la deuxième édition du tournoi Ufoa des nations au Sénégal. Une compétition réservée aux sélections nationales locales des pays membres de l'Union des fédérations ouest africaines de football.

Les Eléphants de Côte d'Ivoire quittent Abidjan pour Thiès ce samedi avec un commando de 21 joueurs. Maxime Gouaméné, l'entraîneur des Pachydermes locaux a fait appel à trois gardiens de but, sept défenseurs, sept milieux de terrain et quatre attaquants qui vont tenter de décrocher leur premier trophée dans la compétition et empocher la somme de 58 millions de Fcfa pour le vainqueur.

Un tournoi qui servira également de préparation aux Eléphants avant leur match retour contre le Niger, comptant pour le dernier tour qualificatif pour le Chan 2020. Privé des joueurs de l'Asec, qui ont été rappelés par leur club, Maxime Gouaméné pourra s'appuyer sur les éléments du Fc San Pedro qui rejoindront le reste du groupe après leur match retour de la Coupe de la confédération contre Santoba Fc de Guinée.

Si la compétition démarre cet après-midi avec les oppositions Sénégal-Guinée Bissau et Burkina-Mauritanie, les Eléphants eux, entrent en lice lundi contre Cabo Verde. Un tournoi important pour le nouvel entraîneur des Eléphants locaux qui est toujours à la recherche d'une première victoire. En deux sorties, il a enregistré deux défaites. Il faut noter également que les organisateurs ont décidé de prendre en charge tous les pays participants en ce qui concerne l'hébergement et la restauration et percevront chacun une prime de participation de plus de 3 millions de Fcfa.

Céleste Kolia

Liste des joueurs

Gardien de but

Ira Tapé Eliezer (Fc San Pedro)

Edan Ndrin Ulrich (Afad)

Kouadio Serginho (Soa)

Défenseurs

Dosso Abou (Soa)

Doua Seniko Roméo (Soa)

Karaboué Chamou (Racing Club)

Agboké Pacôme Alessa (Fc San Pedro)

Jimoh Shérif (Fc San Pedro)

Kouamé Koffi Constant (Fc San Pedro)

Touré Seydou Ben Hamidou (Afad)

Milieux de terrain

Aholou Roger Ben Boris (Fc San Pedro)

Sylla Banfa (Fc San Pedro)

Magbi Gbagbo Laurent (Afad)

Fofana Datro David (Afad)

Ouattara Brahima (Racing Club)

Kuyo Broux Guy Romain (Soa)

Pondey Ange Mondey (Soa)

Attaquants

Kouadio Nguessan Frédéric (Racing Club)

Doumbia Aboubacar (Soa)

Mohamed Sylla (Sc Gagnoa)

Irié Bi Hervé (Sc Gagnoa)