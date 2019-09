Togo: Edoh rassure les « Sans voix »

La question est revenue ces derniers temps et à plusieurs reprises, et surtout à la suite de son élection au poste d'Adjoint au Maire de la Commune de Hédzranawoé Golfe 2. Il a finalement tenu à rassurer les uns et les autres de son ferme engagement à poursuivre la défense des intérêts des Sans voix.

Ce sont là ses mots :

« Je continue de recevoir des messages et ils sont les milliers des Togolais qui me demandent si mon poste du premier adjoint au maire dans la Commune Golfe2 ne m'obligera-t-il pas au mutisme devant les violations des droits de l'homme, pour raison du devoir de réserve. En retour, je les rassure que j'ai été élu par le peuple et non nommé par qui que ce soit et par conséquent je suis redevable à mes électeurs à qui je dois tenir un langage de vérité. Notre engagement à la Voix des sans voix reste et demeure ferme et nous ne trahirons pas le peuple. Pasteur Edoh Komi ».