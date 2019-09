Soudan: Le chef d'état-major assiste à la conclusion des manœuvres "Vague Rouge"

Khartoum — Le chef d'état-major Lt-Gen. Mohamed Osman Al Hussein qui se rend actuellement en Arabie saoudite, a assisté à la conclusion des manœuvres maritimes mixtes (Vague Rouge -2), qui ont été achevés vendredi avec la participation de la marine soudanaise ainsi que des pays riverains de la mer Rouge ; l'Arabie saoudite, Soudan, Egypte, Jordanie, Djibouti, Yémen et la Somalie.

Les manœuvres visent à formuler une vision commune et à unifier les efforts visant à renforcer les capacités maritimes et à mettre en évidence l'homogénéité et la coordination militaires afin de mener des opérations militaires conjointes pour faire face aux menaces maritimes.

Dans le même contexte, en marge des manœuvres, Lt-Gen. Al Hussein a rencontré son homologue saoudien, l'état-major des forces armées saoudiennes, Lt-Gen. Fayyad Al-Ruwaili, et ont discuté les relations de coopération militaire avancées entre le Soudan et le Royaume dans divers domaines et les moyens de les renforcer.

D'autre part, les chefs d'état-major a rendu visite aux forces soudanaises sous le commandement de la division 'Al Hazm-Détermination', qui travaille au sein des forces de la coalition arabe pour rétablir la légitimité au Yémen.