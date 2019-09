Sénégal/Egypte: LDC - Génération Foot refuse de se déplacer à Alexandrie

Dakar — L'équipe de Génération Foot, comme prévu, a refusé de se rendre à Alexandrie, préférant se déplacer au stade du Petroject du Caire pour son match retour contre le Zamalek d'Egypte en Ligue africaine des champions, ce samedi, a appris l'APS auprès du club champion du Sénégal.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le directeur de la communication du club sénégalais, Talla Fall, a confirmé l'information.

"On s'est fait accompagner d'un avocat pour constater que Génération Foot a répondu présent le jour du match où elle a été convoquée, le samedi 28 septembre à 20h au stade Petrosports au Caire et donc nous, on s'en tient à ça", a-t-il dit.

"Maintenant, ce sera à la CAF de décider" des suites à donner, a fait savoir le dirigeant du club dakarois.

Programmée au Caire, samedi, l'équipe championne du Sénégal, a reçu à son arrivée au Caire, une demande de délocalisation du match devant l'opposer au Zamalek à Alexandrie.

Selon la réglementation dans ce cas, "le lieu, le jour (vendredi, samedi ou dimanche) ainsi que l'heure du coup d'envoi des matchs du deuxième tour préliminaire sont fixés par la Fédération hôte qui en informera le secrétariat général de la CAF, l'équipe adverse, les arbitres et le commissaire au moins (14 jours avant le match".

"Après ce délai, ni l'heure du coup d'envoi, ni le jour du match, ni le lieu du match ne peuvent être changés sauf en accord écrit entre les deux équipes, communiqué à la CAF", ajoute le document.

Toutefois, vendredi, l'équipe championne du Sénégal avait reçu un courrier sur le "changement des détails du match de Ligue des champions de la CAF numéro 72 : Zamalek-Génération Foot".

"Nous nous référons à la lettre reçue de la part de la Fédération égyptienne de football le 25 septembre concernant le changement des détails du match 72 de la Ligue des champions de la CAF : Zamalek SC-Génération Foot pour être joué le 29 septembre à 20.00 au stade Borg El Arab à Alexandrie pour des raisons de sécurité", indique le courrier de la CAF.

"Nous vous informons par la présente que la CAF suit de près la situation de sécurité au Caire et après avoir analysé les différents rapports sécuritaires, il a été décidé de donner une suite favorable à la demande de la Fédération égyptienne de changer le lieu du match hors de la capitale pour être joué comme indiqué ci-dessus et de dans le but d'assurer la sûreté et sécurité de toutes les parties prenantes du match", ajoute le texte signé du Secrétaire général adjoint, Anthony Baffoe.