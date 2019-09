Cote d'Ivoire: Equitation - Le sport équestre prend son envol à l'Injs

Les sports équestres font leur entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory.

La Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) a signé, hier, avec l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), un contrat qui va faire sûrement date. Par cet acte, Stéphane Ouégnin, président de la Fie et Habib Sanogo, Dg de l'Injs s'engagent à s'assister mutuellement pour permettre au sport équestre de prendre définitivement son envol en Côte d'Ivoire.

« Avec ce partenariat, c'est une nouvelle opportunité que l'Injs va pouvoir proposer à la jeunesse ivoirienne. Il s'agit de pouvoir former sur place, à Abidjan et à l'Injs des cavaliers de qualité. C'est une formation qui se faisait ailleurs, à l'étranger que nous allons pouvoir implémenter grâce à la Fédération ivoirienne d'équitation », a indiqué le directeur général de l'institut qui depuis sa création en 1961 forme les enseignants d'éducation physique et sportive, les éducateurs permanents et autres personnels d'inspection de jeunesse et de sport. En plus de faire de la détection, la sélection des jeunes talents, l'Injs assure la formation qualifiante et autres entraînement et perfectionnement des athlètes et des cadres sportifs.

Le partenariat, même s'il est de quatre ans renouvelable, réjouit les deux parties. En tout cas, le président Stéphane Ouégnin ne s'en cache pas. « J'ai échangé avec le directeur général de l'Injs. J'ai vu sa vision et sa philosophie. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir de grandes choses pour l'équitation ivoirienne. De sorte que notre pays soit non seulement connu pour son football, son athlétisme, son taekwondo, mais surtout pour son équitation. Voilà ce qui motive notre démarche auprès de l'Injs dont la réputation dépasse nos frontières. Nous avons déjà envoyé cinq cavaliers en formations dans les écoles marocaines. Mais avant la fête de Noël, on fera venir trois ou quatre instructeurs internationaux pour former les élèves ici à l'Injs », a confié le patron national de l'équitation, Stéphane Ouégnin.

Avant d'apposer leur signature au bas du document de 19 pages, une visite du site de l'école a permis aux deux parties d'identifier les espaces qui seront dédiés à la pratique du cheval au sein de l'école.