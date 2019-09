Cameroun: Smartphorce du camerounais Jean-Paul Melaga parmi les top 7 du prix Startups Afric´Up Pitch

Le deuxième sommet des startups africaines s´est tenu avec brio à Tunis en Tunisie du 24 au 25 septembre 2019.

Cette rencontre inédite, qui a pour mission de promouvoir l´entrepreneuriat, l'innovation, la créativité et le talent des jeunes africains, offre une plate-forme par excellence de conjugaison des synergies entre les startups, les investisseurs et bien d´autres acteurs de l´économie.

La forte implication des ministres des postes et télécommunications de plusieurs pays africains, des entrepreneurs, des conférenciers et des investisseurs venus des quatre coins du monde corrobore la place de taille qu´ occupe l´Afrique dans l´entrepreneuriat et l´économie numérique.

« Smart city in Africa » ou comment concilier essor économique et urbanisation en Afrique : telle était la question qui meublait entre autres la conférence.

Le Cameroun a pris valablement part au sommet « du donner et du recevoir » technologique et économique. Ainsi figuraient deux Camerounais parmi les Top 18, alors finalistes de la compétition « Startups Afric´Up Pitch », une compétition à laquelle de milliers d´entreprises se sont présentées.

Il s´agit de l´ancien directeur (Afrique) de la Bank of Tokyo Mitsubishi, Jean-Paul MELAGA, avec sa société SMARTPHORCE et de Duviel Ronny KENFACK KITIO, directeur général de COLORTECH (COLORFOL) qui œuvre pour la promotion et diffusion de la musique «made in Africa ».

SMARTPHORCE, une entreprise spécialisée en collecte de données pour les entreprises, ONG... dans le but d´optimiser leurs services, a été retenue parmi les Top 7 des meilleures startups. Soteko, Lentera, Rema, Bostiny, Kamix et Dasco faisant également partie des vainqueurs. Startups Afric´Up Pitch a clôturé sa compétition avec LENTERA (1. place), REMA (2. places) et KAMIX (3. places).