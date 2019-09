Angola: Les bourses américaines profitent à 60 adolescents de Lubango

Lubango — L'Ambassade des États-Unis d'Amérique en Angola a déjà financé, en six ans, 60 bourses d'études d'anglais pour adolescents de la municipalité de Lubango, dans la province de Huila.

Formée au centre de formation en anglais « Know How », cette initiative a pour objectif de fournir aux jeunes des outils linguistiques permettant de développer leur potentiel socio-économique.

Elieth Mendes, coordinatrice du programme d'anglais et d'entrepreneuriat de l'Ambassade des États-Unis en Angola, a déclaré que sur les 20 bourses octroyées en 2017, 17 avaient achevé leur formation avec succès.

S'exprimant lors de la troisième cérémonie de remise des diplômes, la responsable a déclaré que l'objectif de ce cours était de fournir des outils pouvant aider les jeunes des communautés à se développer socialement et économiquement sur la base de cette langue.

Tous les deux ans, l'ambassade des États-Unis à Huila déclare avoir dépensé 40 000 dollars dans le financement des bourses.

La formation des enseignants et les clubs d'anglais ont été pris en compte au fil des ans, selon la responsable.

En plus du cours d'anglais, elle a fait savoir que les étudiants avaient reçu des outils d'alphabétisation numérique et des notions de base de l'entrepreneuriat, dont l'impact est la facilité d'accès à l'enseignement supérieur après la formation.

"Le projet se poursuivra. Nous faisons une pause pour l'évaluation. L'ambassade, chaque année, accorde des subventions à cet effet et dès que possible, les candidats seront annoncés", a garanti Elieth Mendes.

À Luanda, le programme d'apprentissage de la langue anglaise a déjà bénéficié à 180 adolescents et jeunes.

La directrice du centre de formation « Know How », Esther Baptista, a considéré l'anglais comme un outil ouvrant la porte à d'autres formations à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Elias Bartolomeu, l'un des jeunes bénéficiaires, âgé de 17 ans, a admis que la formation modifiait le cours de sa vie de nombreuses façons.

Le centre de formation Know How existe à Lubango depuis 15 ans et a déjà formé des milliers d'étudiants, enfants, adolescents et adultes.